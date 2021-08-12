УАФ назвала вартість квитків на матч проти Франції

Джерело - УАФ.
УАФ відкрила продаж квитків на матч відбору ЧС-2022 Україна - Франція, який 4 вересня відбудеться на НСК Олімпійський.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Квитки надійшли в продаж за ціною від 250 до 1000 гривень. Бізнес-сегмент коштує від 1500 до 5000 гривень. Одна людина не зможе купити понад чотирьох квитків. Купити можна тільки на сайті ticketsbox.com.
Зараз збірна України, яка невдало стартувала у відборі (3 пункти після трьох матчів) знаходиться в пошуках нового тренера.
Нагадаємо, Ребров є основним претендентом на пост головного тренера збірної України.