 Сопко: УАФ ставить всіх в незручне становище. Ребров в розтяжці | Футбол | Champion.com.ua
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Сопко: УАФ ставить всіх в незручне становище

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Експерт оцінив ситуацію в збірній України
Сопко: УАФ ставить всіх в незручне становище
#Сопко, #Ребров, #Петраков

Джерело - zbirna.com.

УАФ могла б вчасно провести переговори і з ще одним відповідним для збірної кандидатом - Віктором Скрипником.

Про це заявив експерт Олександр Сопко.

"УАФ ставить в незручне становище, як себе, так і тренерів. Якби з Ребровим були чітко обумовлені умови, його вибір на користь клубу не був би таким швидким. Тепер він на розтяжці. У Сергія Реброва хороший контракт з Аль-Айном, і він має можливість попрацювати в нових умовах. А тут хочуть зіграти на патріотичних почуттях Реброва. Уявіть, якщо відбір до ЧС-2022 завершиться невдало. Сергія Реброва тоді розкритикують, він піде, і це стане ударом по його репутації. Так що якщо Ребров відмовиться, докоряти йому не варто.

Можна було вчасно провести переговори і з ще одним відповідним для збірної кандидатом - Віктором Скрипником. Перед цим сезоном, коли у нього була невизначеність в Зорі, треба було контактувати, пропонувати Скрипнику кращі, ніж в Зорі умови і перспективу.

Чим симпатичний Петраков, так це вмінням працювати з дітьми і юнаками. У нього є свої принципи і погляди, які він завжди люто відстоює. Завдяки цьому він і домігся гучного успіху на юнацькому чемпіонаті світу. Але Петраков ніколи не працював з дорослими командами, з футболістами з ТОП-чемпіонатів. І те, що у нього виходить з юнаками, може не спрацювати з дорослими. А якщо у Петракова конфлікт з ким із гравців трапиться? Думаю, в такому випадку УАФ не завжди буде на боці тренера. Потенціал цієї збірної України високий, але якщо упустити 1-2 роки, то команда скотиться туди, де її прийняв Шевченко і став приводити в порядок", - сказав Сопко.

Нагадаємо, Ребров є основним претендентом на посаду головного тренера збірної України.

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