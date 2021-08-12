Зараз сторони ведуть переговори щодо Думфріса

Джерело - Чемпіон.

Інтер хоче зміцнити позицію правого флангового захисника після продажу Ашрафа Хакімі у Парі Сен-Жермен.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Міланці зробили пропозицію щодо Дензела Думфріса з ПСВ. Зараз сторони ведуть переговори. При цьому нідерландський клуб хоче заробити на угоді велику суму. Відзначається, що Дензел - пріоритетна мета Інтера для посилення правого флангу оборони.

Думфріс захищає кольори ПСВ з 2018 року, а до цього виступав за Херенвен і Спарту. У минулому сезоні 25-річний гравець взяв участь в 41 матчі у всіх турнірах, відзначився чотирма забитими м'ячами і дев'ятьма результативними передачами.

Цього літа Думфріс яскраво виступив у складі збірної Нідерландів на чемпіонаті Європи - 2020 року, однак команда вилетіла на стадії 1/8 фіналу, сенсаційно програвши Чехії.