Гравця вже немає, а борг є

Іспанська Барселона має великий борг перед аргентинським форвардом Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Каталонський клуб повинен виплатити Мессі бонус за лояльність, який становить € 39 млн. Даний бонус прописаний в минулому контракті Мессі з Барселоною.

У середу, 11 серпня, ПСЖ презентувала свого новачка Ліонеля Мессі, який перейшов з Барселони на правах вільного агента.

Нагадаємо, Мессі, щоб залишитися в Барселоні, був готовий погодитися на істотне зниження зарплати в 2 рази. Але клуб все одно не зміг оформити угоду через економічні та структурні перешкоди, пов'язані з нормами Ла-Ліги.