 Селтік прийме Яблонець, Сент-Джонстон зіграє з Галатасараєм. Матчі кваліфікації Ліги Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Селтік прийме Яблонець, Сент-Джонстон зіграє з Галатасараєм. Матчі кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні 09:11 585 0
Буде зіграно шість матчів
Селтік прийме Яблонець, Сент-Джонстон зіграє з Галатасараєм. Матчі кваліфікації Ліги Європи
#Галатасарай, #Селтік

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 серпня, відбудуться матчі-відповіді півфіналу кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Ліга Європи
3 кваліфікаційний раунд
Матчі-відповіді, 12 серпня

18:00. Алашкерт (Вірменія) - Кайрат (Казахстан). Перший матч 0:0

19:00. ХІК (Фінляндія) - Нефтчі (Азербайджан). Перший матч 2:2

20:00. Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія). Перший матч 0:3

20:00. Жальгіріс (Литва) - Мура (Словенія). Перший матч 0:0

21:00. Сент-Джонстон (Шотландія) - Галатасарай (Туреччина). Перший матч 1:1

21:45. Селтік (Шотландія) - Яблонець (Чехія). Перший матч 4:2

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