Селтік прийме Яблонець, Сент-Джонстон зіграє з Галатасараєм. Матчі кваліфікації Ліги Європи

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Сьогодні, 12 серпня, відбудуться матчі-відповіді півфіналу кваліфікаційного раунду Ліги Європи.
Ліга Європи
3 кваліфікаційний раунд
Матчі-відповіді, 12 серпня
18:00. Алашкерт (Вірменія) - Кайрат (Казахстан). Перший матч 0:0
19:00. ХІК (Фінляндія) - Нефтчі (Азербайджан). Перший матч 2:2
20:00. Анортосіс (Кіпр) - Рапід (Австрія). Перший матч 0:3
20:00. Жальгіріс (Литва) - Мура (Словенія). Перший матч 0:0
21:00. Сент-Джонстон (Шотландія) - Галатасарай (Туреччина). Перший матч 1:1
21:45. Селтік (Шотландія) - Яблонець (Чехія). Перший матч 4:2