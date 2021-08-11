Яремчук погодився дати інтерв'ю російському журналісту лише українською мовою

Російські журналісти не змогли поспілкуватися з українським нападником

Нападник Бенфіки Роман Яремчук не хотів спілкуватися з російськими журналістами тільки російською мовою.

Про це заявив заступник головного редактора видання Спорт-Експрес Максим Алланазаров.

"Вчора після гри вдалося проникнути до автобуса Бенфіки і трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи увійшли у становище, не стали мене щемити. Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - сказав Алланазаров.

Раніше, тренер Бенфіки оцінив готовність Яремчука.