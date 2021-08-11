Маркевич: У Колоса футболісти середнього рівня

Колос не був готовий до серії пенальті у матчі проти Шахтаря з Караганди.

Про це розповів український тренер Мирон Маркевич.

"Вилітати від 11-ї команди чемпіонату Казахстану - ганьба? Я не бачу особливої ​​різниці між командами. Не можна сказати, що гравці Колоса не старалися. Хотіли перемогти. Але є таке поняття, як рівень майстерності. Проти цього не попреш. У клубу з Ковалівки футболісти середнього рівня. Але вони старалися, хотіли - цього у них не відбереш.

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Більш впевнено треба було підходити до 11-метрової позначки. Відчувалося, що карагандинський Шахтар був готовий до пенальті - і воротар, і футболісти. А наша команда - не дуже", - відзначив Маркевич.