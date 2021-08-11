Президент Реала Флорентіно Перес не впливав на відхід форварда Ліонеля Мессі з Барселони.

Про це розповів сам функціонер.

Раніше колишній працівник каталонського клубу Жауме Льопіс заявив, що Перес переконував президента Барси Жоана Лапорта пожертвувати Мессі і виступити проти угоди Ла-Ліги з інвестиційним фондом CVC.

"Це абсолютно неможливо.

Також, беручи до уваги заяву колишнього члена Барселони Жауме Льопіс, я хочу повідомити: абсолютно невірно те, що я довгий час перебуваю в дружніх відносинах з генеральним директором Барселони Ферраном Ревертером.

З ним я бачився лише двічі в своєму житті: перший раз - чотири місяці тому, другий - минулої суботи на зустрічі з президентами Жоаном Лапортою і Андреа Аньєллі, коли оголошення про Мессі вже було зроблено", - відзначив Перес.