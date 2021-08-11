 Маліновський відіграв контрольний матч за Аталанту | Футбол | Champion.com.ua
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Маліновський відіграв контрольний матч за Аталанту

Сьогодні 21:44 259 0
Маліновський зіграв перший матч за Аталанту після повернення у клуб
Маліновський відіграв контрольний матч за Аталанту
#Аталанта, #Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Аталанта у контрольному матчі розгромила клуб Серії В Алессандрію.

Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов на заміну на 59-й хвилині.

Контрольний матч

11 серпня

Аталанта - Алессандрія 7:1 (4:1)

Голи: 1:0 - 13 Скальвіні,  2:0 - 20 Ілічіч, 3:0 - 30 Пашаліч, 4:1 - 44 Ілічіч, 5:1 - 51 Муріель (пен), 6:1 - 56 Гозенс, 7:1 - 82 Толой

Аталанта: Муссо (Спортьєлло, 59), Ловато (Меле, 46), Демірал (Толой, 59), Скальвіні (Паломіно, 59), Гізланді (Пессіна, 46), Дель Прато (Гозенс, 46), Пашаліч (Маліновський, 59), Пеццелла (Джімсіті, 46), Міранчук (Муріель, 46), Ілічіч (Фройлер, 59), Пікколі (Сапата, 46)

Нагадаємо, Маліновський повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти.

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