Маліновський відіграв контрольний матч за Аталанту

Джерело - Чемпіон.
Аталанта у контрольному матчі розгромила клуб Серії В Алессандрію.
Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов на заміну на 59-й хвилині.
Контрольний матч
11 серпня
Аталанта - Алессандрія 7:1 (4:1)
Голи: 1:0 - 13 Скальвіні, 2:0 - 20 Ілічіч, 3:0 - 30 Пашаліч, 4:1 - 44 Ілічіч, 5:1 - 51 Муріель (пен), 6:1 - 56 Гозенс, 7:1 - 82 Толой
Аталанта: Муссо (Спортьєлло, 59), Ловато (Меле, 46), Демірал (Толой, 59), Скальвіні (Паломіно, 59), Гізланді (Пессіна, 46), Дель Прато (Гозенс, 46), Пашаліч (Маліновський, 59), Пеццелла (Джімсіті, 46), Міранчук (Муріель, 46), Ілічіч (Фройлер, 59), Пікколі (Сапата, 46)
Нагадаємо, Маліновський повернувся до тренувань у загальній групі Аталанти.