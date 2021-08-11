Металіст анонсував підписання найкращого бомбардира Бразилії

Металіст підсилився двома гравцями

Металіст підсилиться бразильським нападником та українським півзахисником.

Про це повідомляє пресслужба харківського клубу.

25-річний бразильський нападник Матеус Пейшото перейшов у Металіст із клубу Ред Булл Брагантіно. Останнім часом форвард виступав на правах оренди за Жувентуде, де в 12 матчах забив 7 м'ячів. Є найкращим бомбардиром нинішнього сезону бразильської Серії А.

Також Металіст досяг домовленості про перехід півзахисника Сергія Горбунова. Попереднім клубом 27-річного футболіста був Маріуполь.

Раніше, Металіст переміг Прикарпаття.