Едін Джеко може змінити клуб

Нападник Роми Едін Джеко близький до переходу в міланський Інтер.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 35-річний боснієць приїхав до Мілана для проходження медогляду перед переходом в стан "нерадзуррі".

Міланський клуб готовий укласти з досвідченим форвардом дворічний контракт.

Нагадаємо, Джеко виступає в складі Роми з 2015 року. У минулому сезоні нападник провів 38 матчів за "вовків", в яких забив 13 голів і віддав чотири результативні передачі.

Раніше, Інтер розірвав контракт з Наїнгголаном.