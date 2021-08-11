Джерело - isport.ua.
Нападник Роми Едін Джеко близький до переходу в міланський Інтер.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 35-річний боснієць приїхав до Мілана для проходження медогляду перед переходом в стан "нерадзуррі".
Міланський клуб готовий укласти з досвідченим форвардом дворічний контракт.
Нагадаємо, Джеко виступає в складі Роми з 2015 року. У минулому сезоні нападник провів 38 матчів за "вовків", в яких забив 13 голів і віддав чотири результативні передачі.