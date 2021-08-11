 Коноплянка: Таке враження, що я пропустив рік | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Динамо - Минай: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 19:43 538
Світоліна - Конта: онлайн-трансляція турніру в Монреалі. LIVE
Сьогодні 19:17 306
Петраков може завтра очолити збірну України
Сьогодні 15:53 1917 8
УАФ відмовила двом тренерам з Європи
Сьогодні 14:59 2260
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Сьогодні 08:59 4452
У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже догнала Австрію
Сьогодні 08:24 4971
Мессі - гравець ПСЖ
Вчора 23:31 1122
Ліга чемпіонів. Шахтар - Генк: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:35 3758
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Спартак: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:31 1896 1
Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:26 2420
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука
Бенфіка перейменувала Twitter на честь Яремчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:09 1306
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 4440
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 2671
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 20:52 1140
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни Андрій Твердохліб
Вчора 17:19 6117 6
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016 Андрій Дунець
Вчора 13:15 8028 4
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 2856
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі Valeriy Ruchka
09.08.2021 22:30 2631
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним Андрій Дунець
09.08.2021 20:26 672
Форвард Динамо не потис руки тренерам і бушував після заміни
Форвард Динамо не потис руки тренерам і бушував після заміни Valeriy Ruchka
09.08.2021 18:19 5396 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Коноплянка: Таке враження, що я пропустив рік

Сьогодні 17:56 577 0
Євген Коноплянка прокоментував матч проти Генка
Коноплянка: Таке враження, що я пропустив рік
#Коноплянка, #Шахтар, #Генк

Джерело - footballua.tv.

Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка після тривалої паузи зміг зіграти матч з Генком у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Шахтар - Генк 2:1. Огляд матчу

"Відчуття можна порівняти з дебютом. Таке враження, що я пропустив рік. Дуже тривала пауза, тому емоції, як ніби я вперше виходжу на поле - мурашки і невеликий мандражик був присутній, але я його проганяв. Приємні емоції, через них прикольно проходити.

Будь-якому футболістові допомагає, коли 12-й гравець тебе підганяє і підтримує. Це тільки на руку всій команді", - сказав Коноплянка.

Коментарі ()