Коноплянка: Таке враження, що я пропустив рік

Хавбек Шахтаря Євген Коноплянка після тривалої паузи зміг зіграти матч з Генком у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: Шахтар - Генк 2:1. Огляд матчу

"Відчуття можна порівняти з дебютом. Таке враження, що я пропустив рік. Дуже тривала пауза, тому емоції, як ніби я вперше виходжу на поле - мурашки і невеликий мандражик був присутній, але я його проганяв. Приємні емоції, через них прикольно проходити.

Будь-якому футболістові допомагає, коли 12-й гравець тебе підганяє і підтримує. Це тільки на руку всій команді", - сказав Коноплянка.