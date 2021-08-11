Маркевич не планує завершувати кар'єру

Екстренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич хоче працювати у футболі.

Про це розповів сам 70-річний український спеціаліст.

"Поки що не знаю, чим буду займатися після відходу з УАФ. Наразі я – у творчій відпустці. Подивимося. Ще треба десь попрацювати. Але треба розуміти, де і що. Влізти в неприємності завжди встигнемо.

Металіст? Навіщо? Там тренер добре працює. Команда виграє майже всі матчі. Може, коли команда вийде в УПЛ? Ще не думав про це. Буде так, значить, добре. Краще, щоб було. Подивимося, як воно буде", – відзначив Маркевич.