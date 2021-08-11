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Клуби Першої ліги отримають 15 мільйонів гривень від продажу телеправ

Сьогодні 13:54 467 2
Телеканали та ПФЛ уклали 3-річний контракт
Клуби Першої ліги отримають 15 мільйонів гривень від продажу телеправ
#ТК Футбол, #ПФЛ

Джерело - Чемпіон.

Телеканали Футбол 1/2/3 і ПФЛ уклали трирічний контракт на 15 мільйонів гривень.

Про це повідомляє журналіст ТаТоТаке Андрій Сеньків.

За перший рік клуби Першої ліги отримають 4 мільйони гривень, за другий - 5 мільйонів, третій - 6 мільйонів.

40 відсотків суми ділиться порівну між усіма клубами, ще 40 відсотків - залежно від підсумкового місця в турнірній таблиці, останні 20 відсотків - залежно від того, скільки матчів клубу транслювалося на телеканалах Футбол 1/2/3.

Клуби не вибирають дати та час проведення матчів, їх встановлюють самі телеканали, які повністю організовують трансляції та платять за них.

Самі клуби відповідають тільки за надання каналів доступу до інтернету.

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