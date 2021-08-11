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Макаренко: Я багато розмовляв з Петряком

Сьогодні 15:25 441 0
Український футболіст - про перехід в угорський клуб
Макаренко: Я багато розмовляв з Петряком
#Фегервар, #Макаренко

Джерело - ФК Фегервар.

Новачок Фегервара Євген Макаренко вдячний керівництву клубу за можливість проявити себе у команді.

Про це заявив сам футболіст.

"Хотів би подякувати керівництву за можливість проявити себе у Фегерварі. Я радий, що на мене розраховують в такому амбітному клубі. Я багато розмовляв з Іваном Петряком і на цей час володію інформацією про чемпіонат Угорщини завдяки іншим тутешнім українським футболістами - Ігорю Харатіну і Олександру Зубкову.

 Уже почав звикати до нового середовища, але остаточно з країною і чемпіонатом я познайомлюсь після того, як розпочну грати за клуб і поживу якийсь час в Угорщині", - сказав Макаренко.

Раніше, Макаренко став гравцем ФК Фегервар.

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