Де Дзербі: Шахтар повинен був у першому таймі закривати гру

Донецький Шахтар здобув складну перемогу над Генком у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

"Вважаю, що це дуже складна перемога, тому що Генк - це сильна команда. Ми не забили стільки голів, скільки заслужили. Така команда, як наша, повинна вже в першому таймі закривати результат.

Чому тривожно за оборону? Цей Шахтар ще не справжній, ще не топкоманда. Якщо команда заслуговує забити 5-6 голів, то їх треба забивати. А якщо суперник не заслуговує забити, то не можна пропускати.

У нас дуже молодий колектив, поміняли філософію гри. У нас мало часу, щоб навчити її футболістів, але ми повинні показати прогрес якомога швидше", - сказав Де Дзербі.