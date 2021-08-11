 Де Дзербі: Шахтар повинен був у першому таймі закривати гру | Футбол | Champion.com.ua
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Де Дзербі: Шахтар повинен був у першому таймі закривати гру

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Наставник гірників - про вихід у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів
Де Дзербі: Шахтар повинен був у першому таймі закривати гру
#Де Дзербі, #Шахтар, #Генк

Джерело - ТК Футбол.

Донецький Шахтар здобув складну перемогу над Генком у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив головний тренер гірників Роберто Де Дзербі.

"Вважаю, що це дуже складна перемога, тому що Генк - це сильна команда. Ми не забили стільки голів, скільки заслужили. Така команда, як наша, повинна вже в першому таймі закривати результат.

Чому тривожно за оборону? Цей Шахтар ще не справжній, ще не топкоманда. Якщо команда заслуговує забити 5-6 голів, то їх треба забивати. А якщо суперник не заслуговує забити, то не можна пропускати.

У нас дуже молодий колектив, поміняли філософію гри. У нас мало часу, щоб навчити її футболістів, але ми повинні показати прогрес якомога швидше", - сказав Де Дзербі.

Раніше, Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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