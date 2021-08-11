Мессі дав перший коментар після переходу в ПСЖ

Джерело - ФК ПСЖ.
Умови у Парі-Сен-Жермен повністю відповідають амбіціям Ліонель Мессі.
Про це заявив сам аргентинець.
"Я з нетерпінням чекаю початку нового розділу моєї кар'єри в ПСЖ. Все в цьому клубі відповідає моїм футбольним амбіціям. Знаю, який тут талановитий колектив і тренерський штаб.
Я сповнений рішучості допомогти клубу і вболівальникам створити щось особливе. З нетерпінням чекаю можливості вийти на поле стадіону Парк де Пренс", - сказав Мессі.
Ліонель приєднався до французького клубу на правах вільного агента. Сторони уклали угоду з аргентинцем на два роки з опцією продовження ще на сезон.