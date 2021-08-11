 Мессі дав перший коментар після переходу в ПСЖ | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар розібрався з Генком у кваліфікації Ліги чемпіонів
Вчора 22:26 1979
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Сьогодні 08:59 1521
У таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже догнала Австрію
Сьогодні 08:24 2662
Мессі - гравець ПСЖ
Вчора 23:31 901
Ліга чемпіонів. Шахтар - Генк: відео голів і огляд матчу
Вчора 22:35 3363
Ліга чемпіонів. Бенфіка - Спартак: онлайн-трансляція. LIVE
Вчора 22:31 1730
Шахтар - Генк 2:1. Як це було?
Вчора 20:23 9430
Колос у серії пенальті поступився Шахтарю з Караганди у кваліфікації Ліги конференцій
Вчора 19:42 1285
Де Дзербі назвав стартовий склад Шахтаря на матч проти Генка
Вчора 19:22 4892 1
Каштру очолив катарський клуб
Вчора 17:39 1027
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі
Відео дня. Яремчук забив перший гол за Бенфіку в дебютній грі Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 1497
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок
Смакота дня. Беленюк отримав оригінальний падарунок Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 1763
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо
15 українок, які зачарували світ на Олімпійських іграх у Токіо Андрій Твердохліб
Вчора 20:52 982
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни
Українські спортсмени здобули 10 медалей у Токіо, представляючи інші країни Андрій Твердохліб
Вчора 17:19 5106 6
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016
Спорт не поза політикою. Згадуємо про вчинок грузинського спортсмена на Олімпіаді-2016 Андрій Дунець
Вчора 13:15 5878 4
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами
Дівчина дня. Журналістка Лідса вражає своїми формами Андрій Твердохліб
Вчора 13:00 2473
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі
Чому вони продовжуть дружбу з агресором? Укранцям навмисно хотіли зіпсувати допінг-проби перед Олімпіадою в Сочі Valeriy Ruchka
09.08.2021 22:30 2453
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним
Куток диванного експерта. Пляшка для Марселя та футбол, який знову стає нормальним Андрій Дунець
09.08.2021 20:26 634
Форвард Динамо не потис руки тренерам і бушував після заміни
Форвард Динамо не потис руки тренерам і бушував після заміни Valeriy Ruchka
09.08.2021 18:19 5288 1
Українська спортсменка опублікувала кумедне відео з Олімпійських ігор
Українська спортсменка опублікувала кумедне відео з Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
09.08.2021 16:35 1353
Прямі трансляції
Навколо спорту

Мессі дав перший коментар після переходу в ПСЖ

Сьогодні 11:25 516 0
Форвард відреагував на підписання контракту з французькою командою
Мессі дав перший коментар після переходу в ПСЖ
Фото Getty Images
#Мессі, #ПСЖ

Джерело - ФК ПСЖ.

Умови у Парі-Сен-Жермен повністю відповідають амбіціям Ліонель Мессі.

Про це заявив сам аргентинець.

"Я з нетерпінням чекаю початку нового розділу моєї кар'єри в ПСЖ. Все в цьому клубі відповідає моїм футбольним амбіціям. Знаю, який тут талановитий колектив і тренерський штаб.

Я сповнений рішучості допомогти клубу і вболівальникам створити щось особливе. З нетерпінням чекаю можливості вийти на поле стадіону Парк де Пренс", - сказав Мессі.

Ліонель приєднався до французького клубу на правах вільного агента. Сторони уклали угоду з аргентинцем на два роки з опцією продовження ще на сезон.

Коментарі ()