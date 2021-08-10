УАФ це може зробити при певній умові

Джерело - Чемпіон.

УАФ готова допомогти Реброву виплатити компенсацію Аль-Айну за розірвання контракту, якщо ця сума не перевищуватиме один мільйон євро.

Про це повідомляє журналіст програми Футбольний формат Олег Ящук.

В понеділок, 9 серпня відбулось засідання Виконкому УАФ, на якому планувалось призначити нового головного тренера збірної України. Однак Сергій Ребров поки не очолив головну команду країни, оскільки нинішній клуб тренера Аль-Айн не хоче відпускати спеціаліста.

Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.