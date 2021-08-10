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УАФ готова допомогти Реброву з розірванням контракту

Сьогодні 14:09 379 1
УАФ це може зробити при певній умові
УАФ готова допомогти Реброву з розірванням контракту
#УАФ, #Ребров

Джерело - Чемпіон.

УАФ готова допомогти Реброву виплатити компенсацію Аль-Айну за розірвання контракту, якщо ця сума не перевищуватиме один мільйон євро.

Про це повідомляє журналіст програми Футбольний формат Олег Ящук.

В понеділок, 9 серпня відбулось засідання Виконкому УАФ, на якому планувалось призначити нового головного тренера збірної України. Однак Сергій Ребров поки не очолив головну команду країни, оскільки нинішній клуб тренера Аль-Айн не хоче відпускати спеціаліста.

Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.

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