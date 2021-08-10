 Леоненко: Цікаво, кого Ребров візьме помічниками. Мабуть, іспанців | Футбол | Champion.com.ua
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Леоненко: Цікаво, кого Ребров візьме помічниками?

Сьогодні 12:10 872 0
Експерт - про ймовірне призначення Реброва
Леоненко: Цікаво, кого Ребров візьме помічниками?
#Леоненко, #Ребров

Джерело - Sport.ua.

В Україні є хороші футбольні тренери, але їх чомусь не поважають.

Про це заявив експерт Віктор Леоненко.

"Готовий лише підтримати Реброва і побажати йому удачі. Бо хто, якщо не він? Але Павелко поки мовчить. Чи вийде у Сергія? Легко точно не буде, бо після вдалого виступу на Євро вимоги будуть дуже високі. Хоч у тому вдалому виступі й більше везіння у вигляді бездумного вчинку шведа, який зламав Бесєдіна, футболістам одначе треба доводити невипадковість того потрапляння у чвертьфінал. А на це, повірте, здатен далеко не кожен.

Виконком з питанням стосовно призначення Реброва перенесли на 12 серпня. А куди поспішати? Скоро грати, а ми ще думаємо. Цікаво, чи сам Ребров знає, що його призначають. Але вірогідно знає, але не може домовитися з керівництвом Аль-Айна.

Також мені цікаво, кого Сергій візьме помічниками. Вірогідно, іспанців. Але я би брав своїх. У нас є хороші фахівці, але їх чомусь не поважають", - сказав Леоненко.

Раніше повідомлялося, що Ребров повернеться в ОАЕ.

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