Сергій Ребров є основним претендентом на посаду тренера збірної України, проте будуть і резервні варіанти.

Про це заявив віцепрезидент УАФ Олег Протасов.

"Можна сказати, що в останній момент деякі обставини змінилися. Вірили, що все пройде гладко, але є юридичні питання контракту Реброва з його командою, і це відтягує підписання. Ребров - прерогативна фігура на посаду тренера збірної, але УАФ повинна бути готова до будь-якої ситуації. І будемо розглядати інших кандидатів теж.

Віримо, що в четвер все буде добре. І нам потрібно бути готовим, бо на носі матчі з Казахстаном і Францією. І нам потрібно бути з тренером. Постараємося все зробити для цього", - сказав Протасов.