В українського тренера Мирона Маркевича є своя філософія гри і досвід.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Мені було б цікаво побачити в збірній України Мирона Маркевича. У нього є своя філософія гри і досвід. Тренер збірної - невдячна річ. Тут не клуб, і якщо ти програв два-три рази, то вже проблема. У тебе немає часу погасити історію. Гравці приїхали і поїхали, а контакту вже з ними немає.

Не варто зараз обговорювати інших кандидатів. Якщо буде Ребров - обговоримо його. Є певний набір тренерів, які, я вважаю, могли б очолити збірну. Тут і Ребров, і Маркевич, і Скрипник, і Григорчук, і Вернидуб. Вони могли б очолити", - зазначив Циганик.