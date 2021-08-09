 Матвієнко: Капітанська пов’язка не вплинула на мій статус | Футбол | Champion.com.ua
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Матвієнко: Капітанська пов’язка не вплинула на мій статус

Вчора 22:42 243 0
Микола Матвієнко прокоментував капітансьво у Шахтарі
Матвієнко: Капітанська пов’язка не вплинула на мій статус
#Шахтар, #Матвієнко

Джерело - shakhtar.com.

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко оцінив статус капітана у команді.

Про це розповів сам футболіст.

"Як капітанська пов'язка в першому матчі з Генком уплинула на ставлення партнерів і твій статус у команді?  Жарти, звичайно, були – у нас у колективі без цього ніяк. Але на статус не вплинуло, адже це всього лише пов'язка.

Той, хто виводить команду на поле, нічого більше. Кожен може взяти на себе відповідальність, виявити лідерські якості, підказати або допомогти комусь", - відзначив Матвієнко.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Шахтар - Генк відбудеться у вівторок, 10 серпня. Початок о 20:30 за Києвом.

Нагадаємо, арбітри з Румунії працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар - Генк.

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