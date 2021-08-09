Сирота: Луческу навіть з лікарні розповідає нам, як грати

Головний тренер Динамо Мірча Луческу допомагає команді попри те, що наразі перебуває у лікарні.

Про це розповів захисник Олександр Сирота.

"З такими суперниками гра тримає в напрузі до останніх секунд. Задоволений, що забив гол, але трохи засмутився, що пропустили перед самим фінальним свистком.

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У Зорі дуже хороша команда, ми готувалися, дивилися їхні матчі, тому знали, як вони будуть грати і заслужено виграли.

Що говорив Луческу після матчу? Він навіть з лікарні розповідає нам, як грати, підтримує, вірить в нас. І ми граємо заради нього", – сказав Сирота.