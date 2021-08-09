Колос назвав заявку на матч проти карагандинського Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Колос взяв 22 футболісти на матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти карагандинського Шахтаря.
Заявка Колоса:
Голкіпери: Євген Волинець, Володимир Маханьков, Кирило Фесюн.
Захисники: Матія Ром, Микола Золотов, Олександр Чорноморець, Тарас Саків, Олександр Павловець, Віталій Гавриш, Кирило Петров, Євген Новак.
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Півзахисники: Євген Задоя, Вадим Мілько, Андрій Богданов, Денис Костишин, Альваро Нгамба, Анатолій Нурієв, Дієго, Олег Ільїн, В'ячеслав Чурко.
Нападники: Володимир Лисенко, Ніка Сітчінава.