Екслідер Шахтаря став гравцем Бешикташу

Алекс Тейшейра знайшов новий клуб

Ексгравець Шахтаря Алекс Тейшейра став гравцем Бешикташу.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Тейшейра уклав із "чорними орлами" 2-річний контракт. Також угода передбачає пункт пролонгації ще на сезон.

У Стамбулі ексзірка Шахтаря зароблятиме орієнтовно 2 млн євро на рік. Ще півмільйона прописані бонусами.

Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами. Останнім клубом Алекса був Цзянсу Сунін, з яким він розірвав контракт в січні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко може перейти в Бешикташ.