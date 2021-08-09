 Екслідер Шахтаря став гравцем Бешикташу | Футбол | Champion.com.ua
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Екслідер Шахтаря став гравцем Бешикташу

Сьогодні 18:28 984 0
Алекс Тейшейра знайшов новий клуб
Екслідер Шахтаря став гравцем Бешикташу
#Тейшейра, #Бешикташ

Джерело - football24.ua.

Ексгравець Шахтаря Алекс Тейшейра став гравцем Бешикташу.

Про це повідомляє пресслужба турецького клубу.

Тейшейра уклав із "чорними орлами" 2-річний контракт. Також угода передбачає пункт пролонгації ще на сезон.

У Стамбулі ексзірка Шахтаря зароблятиме орієнтовно 2 млн євро на рік. Ще півмільйона прописані бонусами.

Нагадаємо, Тейшейра виступав за "гірників" у 2010-2016 роках, провів 222 матчі, в яких відзначився 89 голами та 25 асистами. Останнім клубом Алекса був Цзянсу Сунін, з яким він розірвав контракт в січні 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко може перейти в Бешикташ.

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