Де Дзербі: Для мене українці і бразильці - на одному рівні

У складі донецького Шахтаря є два види українських гравців.

Про це заявив наставник гірників Роберто Де Дзербі.

"Будь футболіст українець, італієць чи бразилець, якщо він заслуговує, то гратиме. Якщо заслуговує грати українець - він гратиме. Звичайно, у Лізі чемпіонів немає обмежень, як у чемпіонаті. Я вже показав, наприклад, у суботу - у стартовому складі вийшли шість українців.

Уважаю, що в нас є два види українців в команді: досвідчені, як Матвієнко, Степаненко, Марлос, Корнієнко, Трубін, Пятов, Кривцов, і молоді, як Конопля, Бондаренко, Мудрик, Сікан. Ми мусимо поліпшити їх рівень, аби вони були готові, отримуючи той самий досвід, що і решта. Але для мене, коли я ухвалюю будь-яке рішення, українці і бразильці - на одному рівні", - сказав Де Дзербі.