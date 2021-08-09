 Де Дзербі: Для мене українці і бразильці - на одному рівні | Футбол | Champion.com.ua
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Де Дзербі: Для мене українці і бразильці - на одному рівні

Сьогодні 14:25 325 0
Фахівець розповів про кадровий склад команди
Де Дзербі: Для мене українці і бразильці - на одному рівні
#Шахтар, #Де Дзербі

Джерело - ФК Шахтар.

У складі донецького Шахтаря є два види українських гравців.

Про це заявив наставник гірників Роберто Де Дзербі.

"Будь футболіст українець, італієць чи бразилець, якщо він заслуговує, то гратиме. Якщо заслуговує грати українець - він гратиме. Звичайно, у Лізі чемпіонів немає обмежень, як у чемпіонаті. Я вже показав, наприклад, у суботу - у стартовому складі вийшли шість українців.

Уважаю, що в нас є два види українців в команді: досвідчені, як Матвієнко, Степаненко, Марлос, Корнієнко, Трубін, Пятов, Кривцов, і молоді, як Конопля, Бондаренко, Мудрик, Сікан. Ми мусимо поліпшити їх рівень, аби вони були готові, отримуючи той самий досвід, що і решта. Але для мене, коли я ухвалюю будь-яке рішення, українці і бразильці - на одному рівні", - сказав Де Дзербі.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Шахтар - Генк відбудеться у вівторок, 10 серпня. Початок о 20:30 за Києвом.

Нагадаємо, арбітри з Румунії працюватимуть на матчі кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар - Генк.

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