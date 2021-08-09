Денисов: Шевченко висловив задоволення тим, що Ребров стане його спадкоємцем у збірній

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко дуже радий тому, що його на цій посаді змінить Сергій Ребров.

Про це заявив ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"Я в суботу спілкувався з Андрієм Шевченком. Я знав, що Сергій Ребров прилітає, що він єдиний кандидат. У розмові Шевченко висловив задоволення тим, що Ребров буде після нього. Шевченко був схвильований тим, хто буде його наступником. Залишається питання з клубом Сергія Реброва", - сказав Денисов.