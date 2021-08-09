Особливості українського футболу: аналіз агентського ринку

Джерело - Чемпіон.

Наймолодший ліцензований український футбольний агент (нагадаємо, офіційно зараз агенти називаються посередниками) Олег Авдиш на прохання Максима Розенка проаналізував останні тенденції вітчизняного агентського ринку і окреслив коло своїх колег, які продовжують працювати в цьому сегменті бізнесу. Паралельно видавши кілька цікавих історій та чуток з закулісної агентської кухні.

Монополія ProStar Шаблія: на контракті до 150 гравців

Після 2013 року футбольний ринок в Україні впав і коло людей, які представляють інтереси гравців значно звузився, - зізнає Олег. - Але в середині 2000-х, коли агентські комісії при переходах всередині країни вимірювалися сотнями тисяч доларів, а зарплати футболістів були в багато разів більше ніж зараз - на українському ринку стали активно з'являтися посередники, які сприяли трансферам.

Зараз же активно діють на ринку максимум 10 чоловік, при цьому 80% ліквідного ринку гравців зосереджена в руках агентства ProStar. Вони представляють інтереси Ярмоленко, Малиновського, Миколенко, Буяльського, Пятова, Бойко і інших відомих футболістів.

Вадим Шаблій зміг об'єднати Сергія Серебреннікова та Олександра Карпова і разом з ними тримати планку на рівні 100-150 підписаних гравців протягом декількох років.

Відгуки про Вадима абсолютно різні. Хтось скаржиться, що він місяцями не знімає слухавку. Хтось вдячний за безбідну кар'єру. А в футбольних колах і зовсім ходить легенда, що він не пам'ятає прізвища всіх гравців, з якими у нього є контракт. Але варто визнати - Шаблій зміг побудувати одне з крупних агентств навіть за мірками Європи - з упором на українських футболістів.

Існує думка, що каталізатором створення його імперії стала активна робота з Шахтарем свого часу. У вигляді можливості підписати кращих молодих гравців клубу. Чимало було і конфліктних ситуацій з колегами по цеху, наприклад з Іваном Пироженко через експівзахисника національної збірної України Петряка.

Кажуть, надмірна активність Вадима в київському Динамо стала однією з причин відходу Євгена Краснікова з клубу, адже Олександр Хацкевич, бувши головним тренером нинішнього чемпіона країни, орієнтувався на кандидатури Шаблія, а потім і зовсім визнав, що і сам є клієнтом ProStar.

Напружені ставлення у Вадима і з Олександром Панковим, який вже багато років розповідає, що той повинен йому 100 тисяч доларів за Малиновського, справами якого, за словами Олександра, вони займалися разом. Панков взагалі говорить, що це він привів Шаблія в цей бізнес, а потім Вадим вчинив непорядно. Хто винен, хто правий судити не нам, але, можливо хлопців розсудить баттл на який Панков викликав Шаблія

Особисто на мене Вадим справляє враження трудоголіка, який дуже добре розуміє і відчуває ментальність українських гравців. І розуміє тонкощі роботи з топ-менеджерами і президентами клубів краще, ніж його конкуренти.

Я точно не назвав би його злом для футболу, але ситуація, коли одна агентська компанія диктує правила гри на ринку, явно не сприяє підвищення рівня нашого футболу.

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Головний український хайпожер

Олександр Панков - головний футбольний хайпожер. Єдиний агент в Україні, який активно піариться, але не має ліцензії для заняття цією діяльністю.

Став відомий завдяки спробам порятунку кар'єри Артема Мілевського. При Газзаєві разом зі своїм партнером Денисом Онищенко зробив кілька угод в Динамо, а першим його переходом стала оренда Дениса Бойко в Оболонь. Зараз він, до речі, активно "поливає" Дениса в публічному просторі, звинувачуючи в непорядності.

Паралельно Олександр активно продюсує Мілевського і Алієва як блогерів, і не менш активно скаржиться на монополію Шаблія.

Раніше відправляв українців грати в Грецію, співпрацював з Євгеном Шаховим, вів справи Лео Матоса, але зараз його гравців можна перерахувати на пальцях однієї руки.

Часто грубіянить своїм передплатникам в коментарях під своїми фото в Інстаграм.

На мій погляд, він не є професійним агентом, а на певних етапах використовував це як бізнес-інструмент. Але він явно в порядку як піарник.

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Агент, який вражає підходом до справи

Ветераном агентського ринку впевнено можна назвати Олексія Люндовского. Він разом з Ігорем Кривенко є співзасновниками компанії AL & IK Football Management. Люндовський веде справи Довбика, Артема Бондаренко, братів Пасічів, Олексія Дітятьева та інших.

Олексій вражає мене своїм підходом до справи. На кілька десятків гравців в його компанії працює 6 осіб, тому жоден футболіст не обділений увагою і всі проблеми хлопців вирішуються оперативно.

Наприклад, коли Довбик перейшов в Мідтьюланд і жив в Данії, перший час з ним знаходився Євген Тарасенко, допомагав хлопцеві в адаптації і вирішував його побутові питання. Олексій застав часи жирних комісійних і великих контрактів, свого часу вів справи Кобіна і Кополовця. У розпал кризи на українському ринку переключився на роботу з Казахстаном і активний вихід на європейський ринок. В цілому, інтелігентний і позитивний персонаж.

Зрозуміло, що йому як і іншим не подобається ситуація з гегемонією Шаблія, але Люндовський досить "ситий" хлопець, який вміє отримувати задоволення від життя і може дозволити собі займатися тим, що йому до душі.

На мій погляд, його підхід допомагає гравцям розвиватися і відчувати себе особистістю для агента, а не просто грошовим мішком.

Пироженко і чутки

Іван Пироженко досить недавно вийшов на ринок, заснував Sixteen Football Agency. Іван відомий у футбольному світі не стільки завдяки своїм операціям, скільки активними соцмережами, які у нього кишать мотиваційними спічами. Хоча угоди у Пироженка цілком гідні: Селезньов і Близниченко до Туреччини, Петряк в Ференцварош.

Також Іван практикує ранній підйом, о 4:30 ранку, з подальшим фізичним навантаженням. Працює Пироженко разом з Олександром Яковенком.

Є кілька історій, пов'язаних з Іваном, який люблять обговорити в футбольній тусовці.

Подейкують, що позиціонуючи себе агентом Владислава Cупряги, він не брав участь в угоді щодо переходу гравця в Динамо після юнацького чемпіонату світу, а підписав угоду з Супрягою вже після старту його виступів за киян. Зараз же Іван активно публікує фото з Владом, показуючи їх дружні відносини.

Ходять чутки, що угоди з Георгієм Бущаном і Микитою Бурдою були підписані для піару, і він не представляв інтереси гравців в переговорах з київським клубом. А лише організовував футболістам контракти зі спортивними брендами і сприяв їх активності в медіа.

Кажуть, звісно, і про їх розборки з Шаблій на тлі конфлікту за права на Петряка.

Пироженко і Яковенко визначали трансферну політику Оболоні за тренерства батька Олександра. Результат - 8 місце в першій лізі, з урахуванням задекларованого на початку сезону завдання підвищитися в класі.

Зараз у Івана спостерігається відтік гравців. Близниченко пішов до Микити Швеця, Зураб Очігава Софія до Шаблій. Петряк також більше не працює з Пироженко.

На мій погляд, якщо робота Пироженко така ж красива, як його соцмережі, він може бути корисним для футболу.

Поліглот без мотивації

Андрій Білейчук був посередником при переходах латиноамериканців в Металіст і Ярославським, Красниковим та Маркевичем. Представляв інтереси Жажі Коельо, Воловика, Таргамадзе.

Андрій вільно володіє італійською, португальською та англійською. Уже багато років дружить з Кахою Каладзе, знайомий з багатьма італійськими футбольними босами.

Славитися якісної юридичної підкованістю і хорошим оком на неограновані футбольні таланти. Зараз відійшов від справ через відсутність фінансової мотивації.

На мій погляд, потенційно Білейчук один з найкрутіших гравців на ринку - якщо, звичайно, знайде для себе нові смисли займатися цим ремеслом.

Без акценту на український ринок

До Антону Астаф'єва в футбольній тусовці ставлення розділяється з огляду на те, що він абсолютно не активний на українському ринку. Багато менеджерів і тренерів попросту його не знають. Представляв інтереси Азацького і Андріївського при переході в Динамо Київ. Активно позиціонувався як представник Алана Дзагоєва, спілкується з топовими російськими гравцями. Організовував оренду воротаря Джанаева в польський Медзев і трансфер екскапітана Рубіна Євгенія Башкірова в Заглембе.

На своїй сторінці в Інстаграм повідомив про своє участь у трансфері екс-воротаря Зеніту Андрія Луньова в Байєр.

На мій погляд, не грає істотної ролі на українському ринку, але періодично вистрілює яскравими угодами. Володіє декількома мовами і має західну освіту.

На підході

Свою роль на ринку відіграють також Микита Швець, Юрій Данченко, Ярослав Кондратюк. Але вони поки явно поступаються перерахованим вище хлопцям у впізнаваності на ринку.

Ринок став цивілізованішим

В цілому, українські агенти намагаються відповідати європейським стандартам і цивілізовано вести справи і певні правила гри. Дотримання етики на нашому ринку спостерігається.

Максим Розенко, Чемпіон