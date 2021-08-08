Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла прийматиме Львів у 3-у турі української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Ворскла: Різник, Пердута, Якубу, Скляр, Тілль, Степанюк, Тамм, Чеснаков, Пуцлін, Челядін
Запасні: Ткаченко, Пешич, Яворський, Кравчук, Бондаренко, Кушніренко, Вакула
Львів: Костик, Романчук, Махмутовіч, Якімець, Нич, Брікнер, Бусько, Ернест, Чір'як, Альваро, Шина
Запасні: Ільющенков, Крушинський, Семенів, Політило, Довгий, Хамелюк, Грисьо, Зозуля, Ренан
Поєдинок розпочнеться о 19:30.