Багато гравців збірної України з преміальних за Євро-2020 зібралися віддавати гроші на благодійність.

Про це заявив голкіпер Шахтаря Андрій Пятов.

"Те, що прописано у всіх команд. Ми спілкувалися з Андрієм Васильовичем Павелком. Є певний критерій у збірній. Він нічим не відрізняються від Італії або інших збірних.

Можу сказати, що, з огляду на результат, якого ми домоглися, це не такі великі гроші. Ні, це, звичайно, великі гроші, але був період, коли ми могли отримати й отримували більше.

Чи за вихід на Євро-2020 отримали більше, ніж на самому турнірі? Можна сказати, так. Все залежить від ситуації в країні й спонсорів. Зараз ніхто не хоче з грошима розлучатися. Так ми заробили, але скажу, що раніше це було б набагато більше. Але ми не можемо скаржитися, з огляду на ситуацію в країні. Крім того, багато хлопців зібралися віддавати гроші на благодійність", - зазначив Пятов.