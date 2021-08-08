Джерело - BurBuzz.
Багато гравців збірної України з преміальних за Євро-2020 зібралися віддавати гроші на благодійність.
Про це заявив голкіпер Шахтаря Андрій Пятов.
"Те, що прописано у всіх команд. Ми спілкувалися з Андрієм Васильовичем Павелком. Є певний критерій у збірній. Він нічим не відрізняються від Італії або інших збірних.
Можу сказати, що, з огляду на результат, якого ми домоглися, це не такі великі гроші. Ні, це, звичайно, великі гроші, але був період, коли ми могли отримати й отримували більше.
Чи за вихід на Євро-2020 отримали більше, ніж на самому турнірі? Можна сказати, так. Все залежить від ситуації в країні й спонсорів. Зараз ніхто не хоче з грошима розлучатися. Так ми заробили, але скажу, що раніше це було б набагато більше. Але ми не можемо скаржитися, з огляду на ситуацію в країні. Крім того, багато хлопців зібралися віддавати гроші на благодійність", - зазначив Пятов.
Нагадаємо, Пятов міг перейти до чемпіонату Японії.