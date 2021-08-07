Джерело - Чемпіон.
У 3-у турі української Прем'єр-ліги Дніпро-1 прийматиме Маріуполь.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Дніпро-1: Паст, Кравченко, Адамюк, Сваток, Думінчак, Джурасек, Ді Франко, Піхальонок, Чуже, Назаренко, Довбик
Запасні: Юрчук, Логінов, Ігнатенко, Когут, Білл, Ярмолюк, Русин, Батагов
Маріуполь: Кудрик, Стасюк, Чоботенко, Мампассі, Микицей, Шостак, Петерман, Плакса, Топалов, Горбунов, Кулаков
Запасні: Турбаєвський, Драмбаєв, Удод, Кошкош, Клименко, Хромей, Микитишин, В'юнник
Матч розпочнеться о 19:30.