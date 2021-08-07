Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 серпня, Лестер та Манчестер Сіті поборються за титул Суперкубку Англії.
Український захисник "містян" Олександр Зінченко залишився поза заявкою на матч.
Поєдинок розпочнеться о 19:15 за київським часом.
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Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 серпня, Лестер та Манчестер Сіті поборються за титул Суперкубку Англії.
Український захисник "містян" Олександр Зінченко залишився поза заявкою на матч.
Поєдинок розпочнеться о 19:15 за київським часом.