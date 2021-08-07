Поєдинок розпочнеться о 19:15

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 серпня, Лестер та Манчестер Сіті поборються за титул Суперкубку Англії.

Український захисник "містян" Олександр Зінченко залишився поза заявкою на матч.

Поєдинок розпочнеться о 19:15 за київським часом.