Ярмоленко у старті Вест Гема на матч з Аталантою

Джерело - Чемпіон.
Вест Гем приймає Аталанту в рамках товариського матчу.
Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі.
Півзахисники Аталанти Віктор Коваленко та Руслан Маліновський у цьому матчі не зіграють.
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Джерело - Чемпіон.
Вест Гем приймає Аталанту в рамках товариського матчу.
Український вінгер Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі.
Півзахисники Аталанти Віктор Коваленко та Руслан Маліновський у цьому матчі не зіграють.