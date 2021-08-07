Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру української Прем'єр-ліги Рух прийме Верес.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Рух: Паньків, Мартинюк, Мисик, Федорчук, Білий, Бойчук, Дідик, Борячук, Гагун, Оріховський
Запасні: Бандура, Альваренга, Кондраков, Кухарук, Сич, Кузик, Притула, Карасюк, Лях
Верес: Когут, Солдат, Махнєв, Гончаренко, Нємчанінов, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Гегедош, Пасіч, Шестаков
Запасні: Кичак, Мірошник, Полюлях, Петько, Пасіч, Тимофієнко, Гечев, Сергійчук, Панасенко
Поєдинок розпочнеться о 17:00