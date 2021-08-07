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Челсі впевнений у трансфері Лукаку

Сьогодні 15:55 139 0
Ромелу Лукаку змінить клуб
Челсі впевнений у трансфері Лукаку
Фото - gettyimages
#Лукаку, #Челсі, #Інтер

Джерело - ua-football.com.

Нападник Інтера Ромелу Лукаку невдовзі зможе повернутися в лондонський Челсі. 

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

“Аристократи” впевнені в тому, що трансфер форварда відбудеться в наступні кілька днів.

Наступні переговори заплановані упродовж тижня. Однією із опцій буде узгодження фінальної вартості переходу. Наразі орієнтовна сума складає 120 млн євро.

Відзначається, що Інтер не хоче отримати взамін будь-якого футболіста Челсі навіть із доплатою.

Лукаку була запропонована зарплата 12 млн євро на рік.

Раніше Лукаку звернувся з проханням до босів Інтера.

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