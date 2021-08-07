 Пятов: Я не розумів рішення Шевченка на Євро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
Магучіх стала бронзовою призеркою Олімпіади
Сьогодні 16:00 535
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 8 серпня
Сьогодні 16:16 195
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 16:08 196749 29
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 7 серпня
Сьогодні 16:08 4439
Лівач програла у поєдинку за бронзову медаль Олімпіади
Сьогодні 15:22 403
Українки стали бронзовими призерками Олімпіади
Сьогодні 14:41 871
Тимощенко став 15-м в загальному заліку з сучасного п'ятиборства
Сьогодні 14:01 270
Підтримай Усика в бою з Джошуа в Лондоні! Візова підтримка та допомога в придбанні квитків
Сьогодні 12:58 9728
Старікова сенсаційно перемогла фаворитку у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 12:43 3285
Погранична та Онопрієнко не здобули медалі на Олімпіаді
Сьогодні 12:37 769
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Футболістка Шахтаря забила шедевральний гол у стилі Ібрагімовича
Футболістка Шахтаря забила шедевральний гол у стилі Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:18 33
Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді
Тренери не мають права голосу. Олімпійська чемпіонка дуже жорстко прокоментувала ситуацію на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:13 691
Поспішиш - людей насмішиш. Політик із Слуги народу привітав Хижняка із золотом Олімпіади
Поспішиш - людей насмішиш. Політик із Слуги народу привітав Хижняка із золотом Олімпіади Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:43 638
Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх
Перша поразка за 5 років. Відео нокауту Хижняка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:31 1490
Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо
Дівчина дня. Ольга Янчук – епатажна українська тенісистка, яка перебуває в стосунках із форвардом київського Динамо Андрій Дунець
Вчора 16:29 2292
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії
Українська телеведуча взяла участь в еротичній фотосесії Андрій Твердохліб
Вчора 13:45 4359
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди
Звабливі дівчата у пшеничному полі представили нову форму української команди Андрій Твердохліб
Вчора 13:05 3188 2
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото
Уся спека жіночого пляжного волейболу на Олімпіаді-2020. Пікантні фото Андрій Дунець
Вчора 12:56 1340
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
Вчора 10:31 1028
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
Вчора 08:50 864
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Вчора 00:26 8945
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
05.08.2021 22:17 2131
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
05.08.2021 21:16 1698 1
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
05.08.2021 20:55 1655
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:57 4474 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:41 1199
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
05.08.2021 16:07 4120
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
05.08.2021 14:23 6773
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
05.08.2021 11:50 1746
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
05.08.2021 09:56 7625 4
Прямі трансляції
Навколо спорту

Пятов: Я не розумів рішення Шевченка на Євро-2020

Сьогодні 15:42 976 0
Андрій Пятов прокоментував рішення тренерського штабу збірної Україна на Євро-2020
Пятов: Я не розумів рішення Шевченка на Євро-2020
#Пятов

Джерело - footballua.tv.

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов оцінив рішення тренерського штабу збірної України під час Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Якісь тренерські рішення я відверто не розумів. Степаненко спочатку не був готовий, але він переступив через біль, почав набирати, підходив до Євро. Так, першу гру Сидорчук нормально зіграв, другу зіграв Стьопа, але з Австрією Стьопа не грав. Потім грав зі Швецією.

Тарас готовий по-максимуму на Англію, але чому його не поставили знає тільки Андрій Миколайович. Може він міг нав'язати боротьбу Кейну і Магвайр - це зараз можна говорити, - сказав Пятов.

Нагадаємо, Пятов міг перейти до чемпіонату Японії.

Коментарі ()