Пятов: Я не розумів рішення Шевченка на Євро-2020

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов оцінив рішення тренерського штабу збірної України під час Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Якісь тренерські рішення я відверто не розумів. Степаненко спочатку не був готовий, але він переступив через біль, почав набирати, підходив до Євро. Так, першу гру Сидорчук нормально зіграв, другу зіграв Стьопа, але з Австрією Стьопа не грав. Потім грав зі Швецією.

Тарас готовий по-максимуму на Англію, але чому його не поставили знає тільки Андрій Миколайович. Може він міг нав'язати боротьбу Кейну і Магвайр - це зараз можна говорити, - сказав Пятов.