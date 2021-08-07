У півзахисника Манчестер Юнайтед виявили коронавірус

Гравець здав позитивний тест на коронавірус

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард заразився коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

28-річний футболіст здав позитивний тест на COVID-19. Відповідно до протоколів безпеки Лінгард відправився на ізоляцію.

Таким чином, хавбек не зможе взяти участі в товариському матчі проти Евертона, який відбудеться у суботу, 7 серпня, о 14:45 за київським часом.

Відзначимо, що цей спаринг відбудеться на стадіоні Олд Траффорд, і на трибуни пустять 55 тисяч глядачів.

Раніше, Манчестер Юнайтед підписав Варана.