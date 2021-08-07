У півзахисника Манчестер Юнайтед виявили коронавірус

Джерело - isport.ua.
Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард заразився коронавірусом.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
28-річний футболіст здав позитивний тест на COVID-19. Відповідно до протоколів безпеки Лінгард відправився на ізоляцію.
Таким чином, хавбек не зможе взяти участі в товариському матчі проти Евертона, який відбудеться у суботу, 7 серпня, о 14:45 за київським часом.
Відзначимо, що цей спаринг відбудеться на стадіоні Олд Траффорд, і на трибуни пустять 55 тисяч глядачів.
Раніше, Манчестер Юнайтед підписав Варана.