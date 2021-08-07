Мирон Маркевич пояснив свою відставку з поста глави комітету збірних України УАФ.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Дзвінок від Маркевича. Обурений, що подається все, ніби він вибагливий щодо умов і тому не зійшовся з УАФ щодо контракту. Дослівно: "мені навіть не пропонували збірну. Просто поставили перед фактом, що тренером буде Ребров. Сказали і далі очолювати комітет. Я подав у відставку", - відзначив Бурбас.