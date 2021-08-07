Агуеро хоче піти з Барселони через Мессі

Нападник вважає, що його обманули

Форвард Серхіо Агуеро хоче покинути Барселону після того, як Ліонель Мессі пішов з клубу.

Про це повідомили в передачі La Porteria на каналі beteve.

33-річний аргентинець і його юристи переглядають умови контракту, підписаного кілька тижнів тому, щоб покинути Барсу цього літа.

Агуеро дуже злий на Барселону, оскільки в клубі йому обіцяли, що він буде грати в одній команді з Мессі. За даними La Porteria, Серхіо вважає, що "його майбутнє в Барсі не дуже хороше".

Нагадаємо, Агуеро став першим новачком "блаугранас" у це міжсезоння. Його контракт розрахований до червня 2023 року.