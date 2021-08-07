Джерело - football24.ua.
Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розчарований відходом Ліонеля Мессі з Барселони.
Про це розповів сам іспанський спеціаліст.
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"Це було для мене такою ж несподіванкою, як і для всіх. Лапорта чітко пояснив причини.
Як уболівальник Барселони, я б хотів, щоб він завершив у цьому клубі. Я просто неймовірно вдячний йому, він найвидатніший гравець з тих, що я бачив у своєму житті", – відзначив Гвардіола.
Нагадаємо, Мессі та ПСЖ близькі до закриття угоди.