Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розчарований відходом Ліонеля Мессі з Барселони.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

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"Це було для мене такою ж несподіванкою, як і для всіх. Лапорта чітко пояснив причини.

Як уболівальник Барселони, я б хотів, щоб він завершив у цьому клубі. Я просто неймовірно вдячний йому, він найвидатніший гравець з тих, що я бачив у своєму житті", – відзначив Гвардіола.