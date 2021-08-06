 Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких | Футбол | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
Сьогодні 11:55 12449
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 11:56 13558
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 11:54 164188 26
Середа впевнено подолав кваліфікацію на Олімпіаді
Сьогодні 11:51 143
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 11:31 24455 10
Павелко: У понеділок збірна України отримає нового головного тренера
Сьогодні 10:26 964
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 6 серпня
Сьогодні 10:11 5569
Сірьогіна не змогла вийти до півфіналу Олімпіади
Сьогодні 08:42 723
Лівач програла китаянці у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 07:00 1033
Збірна України потрапила до півфіналу Олімпіади у веслуванні
Сьогодні 06:12 1148
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:31 427
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:50 537
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:26 8257
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 22:17 1615
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
Вчора 21:16 1189
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
Вчора 20:55 714
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Вчора 16:57 4163 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 16:41 1004
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 16:07 3623
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
Вчора 14:23 5673
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 1281
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 09:56 7228 4
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
04.08.2021 22:30 700
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
04.08.2021 20:02 1257
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
04.08.2021 17:08 1602
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
04.08.2021 16:40 6865 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
04.08.2021 16:21 5333
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 16:14 2741
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді Valeriy Ruchka
04.08.2021 15:29 3128 5
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 14:55 14234 3
Прямі трансляції
Навколо спорту

Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких

Сьогодні 11:56 74 0
Євген Кучеревський: Давайте обіграємо багатеньких

Джерело - Чемпіон.

Максим Розенко про видатного тренера, якому сьогодні виповнилося б 80 років 

Його не стало 15 років тому. Кучеревський їхав за кермом свого мерседеса на гру дублюючого складу Дніпра. Виїжджав на проспект Воронцова з вулиці Ростовської, зіткнувся з вантажною машиною МАЗ. Подушка безпеки маститого тренера не врятувала - бампер вантажівки пробив двері і завдав водієві травму голови. Шансів вижити після такого удару не було - не врятував і прямий укол в серце, який йому зробили буквально через лічені хвилини. Поруч проїжджала машина швидкої допомоги, в якій йому і надали першу медичну допомогу. Потім потерпілого доставили в обласну лікарні ім. Мечникова, де Євген Кучеревський, не приходячи до тями, помер. Але до цього він встиг зробити багато добрих справ і став культовим тренером Дніпра. 

 Пора привезти якусь посудину

Грунтовна розмова з Кучеревським у автора цих рядків відбулася незабаром після того, як Дніпро в Кубку УЄФА пройшов німецький Гамбург. За декілька годин до нашої зустрічі наставника німців Курта Яру відправили у відставку. Євген Мефодійович філософськи міркував: "Подумаєш, відставка. Такі повороти подій потрібно сприймати як належне. Кого-то звільняють, інших, навпаки, запрошують очолити сильнішу команду. Така наша тренерська доля. Це не смертельно. У нашому сьогоднішньому житті взагалі немає нічого смертельного. Крім самої смерті".

На жаль, для 65-річного Кучеревського, який виглядав, щонайменше, років на десять молодше свого віку, смертельної виявилася секундна втрата концентрації за кермом під час поїздки на гру дублюючого складу його рідної команди. Яка, завдяки саме Кучеревському в кінці вісімдесятих років гриміла на весь СРСР і виходила до вісімки найсильніших команд Старого Світу. А потім, під час другого пришестя Євгена Мефодійовича в місто на Дніпрі, двічі поспіль зустрічала єврокубкову весну.

Кучеревський міг однією вдалим жартом завести підопічних. Якось перед півфіналом Кубка України з київським Динамо тренер перед самим виходом на поле затримав гравців і ефектно промовив: "Хлопці, час нарешті привезти якусь посудину в Дніпропетровськ". У тому протистоянні Дніпро взяв гору. Перед однією з ігор з Шахтарем Кучеревський був ще більш лаконічний: "Давайте обіграємо багатеньких! (Бюджет гірників на той момент у 8 (!) разів перевищував бюджет дніпрян).

Читайте також: Як Дніпро прилетів на аудієнцію до Папи Римського

Кучеревський і 8 березня

Микола Павлов більше року працював помічником Кучеревського в Дніпрі, а потім підтримував дружні стосунки з Євгеном Мефодійович до кінця його життя.

У нас в сім'ї 8 березня асоціюється не з Міжнародним жіночим днем, а з ... Кучеревським, - розповідає Микола Петрович. Адже саме 8 березня ми з ним зустрілися в готелі "Спорт". Це був день мого повернення в Дніпро вже в якості тренера (як гравець Микола Павлов в складі Дніпра ставав чемпіоном СРСР-1983 - прим. М.Р.). Дніпряни грали календарний матч чемпіонату країни. Кучеревський запропонував мені увійти до тренерського штабу команди. Я прийняв пропозицію з натхненням. Після повернення в Дніпропетровськ познайомився з його дружиною Тамарою, дочкою. Пліч-о-пліч ми пропрацювали більше року - до квітня 1992-го, коли Євген Мефодійович поїхав до Тунісу тренувати Етуаль з Суса.

З моїм призначенням на пост наставника Дніпра тоді вийшла цікава історія. Мене запросив директор Південмашу Леонід Кучма і лаконічно промовив: "Приймай команду". Відповів, мовляв нехай спочатку Кучеревський підпише контракт з Етуаль, а вже потім дам згоду. З Мефодьічем постійно тримав контакт. Напевно, майбутньому президентові України відповідь сподобався, тому що моя прохання було задоволено. До речі, Кучеревський запрошував мене до себе в Туніс - тренувати юнацьку команду Етуаль. Але я розсудив, що буде краще, якщо залишуся в Дніпрі.

У Тунісі Кучеревський не зміг жити без сім'ї. Розірвав контракт з клубом, хоча його там обожнювали. Коли повернувся в Україну, ми з ним зустрічалися в Євпаторії, де Дніпро проводив збори. Поговорили по душах. Згадували, як разом працювали.

У Дніпрі у нас була традиція: напередодні гри тренерським штабом збиралися у Кучеревського. Брали пляшку і говорили за життя. Мефодьіч розповідав історії про свою тренерську кар'єру в нікопольському Колосі, про легенд Дніпра Володимира Ємеця і Геннадія Жиздика, з якими його звела доля в Нікополі. Іноді ми засиджувалися до ранку.

Читайте також: Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки

Відпустка від Мефодьіча

Кращий бомбардир чемпіонату СРСР-1988 Євген Шахов-старший згадує: "Я приїхав до Дніпропетровська із Запоріжжя. При першій зустрічі запитав у Кучеревського, на якій позиції він мене бачить. Євген Мефодійович у відповідь розвів руками: на який заграєш, нехай імена конкурентів на тебе не тиснуть. У лінії нападу Дніпра грали Олег Протасов, Володимир Лютий і Олег Таран. Але вже незабаром я став гравцем основного складу. З Кучеревським було легко. Він нас розумів. Якщо виникали сварки в ланцюжку тренер-гравець, Євген Мефодійович завжди намагався знайти спільну мову. Пригадую ситуацію: до середини сезону відчував себе втомленим від футболу, "порожнім". Не було ні гри, ні голів. Підійшов до нього, пояснив ситуацію. Попросився на 3-4 дні з'їздити відпочити в Ялту. Він мене відпустив. Повернувся через 4 дня і відразу почав забивати. В ті радянські часи, погодьтеся, далеко не кожен тренер в розпал сезону надасть відпустку. І ще один штрих: Мефодьіч зміг підтвердити свою кваліфікацію в двох епохах - радянському футболі та українському. Зумів поміняти свій менталітет і йти в ногу з часом".

Читайте також: Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України

Розпорядок дня Кучеревського

Під час нашої останньої зустрічі Євген Мефодійович розповів, який у нього зазвичай був розпорядок дня.

Підйом - о 6:00. Спати лягаю десь у третьої ночі. Весь інший час займає футбол. За два дні до матчу у мене починаються цілі "серіали": яку тактику обрати, чим здивувати суперника, кого поставити в старті. Футбол дивлюся весь - все що транслюють на телеканалах. Питаю дружину: будемо снідати або дивитися футбол? Вона зазвичай обирає останнє. Разом сідаємо і дивимося. На сніданок, на обід і на вечерю.

Особиста справа:

Кучеревський Євген Мефодійович.

Заслужений тренер України і СРСР.

 Народився 6 серпня 1941 року в Херсоні. Загинув в автокатастрофі 26 серпня 2006 року в Дніпропетровську.

Ігрове амплуа - воротар.

Ігрова кар'єра: Спартак/Маяк Херсон (1958-61), СКА Одеса (1962-65), Суднобудівник Миколаїв (1965-70), Авангард Жовті Води (1971-72). Тренерська кар'єра: Колос Нікополь (1974-82 - помічник головного тренера, 1981-83 - головний тренер), Суднобудівник Миколаїв (1984-85), Дніпро (1986 - помічник головного тренера, 1987-92 - головний тренер), Етуаль Сус, Туніс (березень - серпень 1992 року), юнацька та молодіжна збірні Росії (1992-94), Евіс/СК Миколаїв (1994-96), Арсенал Тула (1997-99), Ротор Волгоград (2000), Торпедо-ЗІЛ Москва (2000- 01), Дніпро (2001-05).

Під керівництвом Євгена Кучеревського Дніпро ставав чемпіоном (1988) і володарем Кубка СРСР (1989), срібним призером чемпіонатів СРСР (1987, 1989), бронзовим призером чемпіонату України (2004), чвертьфіналістом Кубка Чемпіонів (1989/90).

Максим Розенко, Чемпіон

Коментарі ()