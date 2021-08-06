 Гріліш: Не рахуючи Роналду і Мессі, Де Брейне - найкращий гравець світу | Футбол | Champion.com.ua
Токіо-2020. Розклад виступів українських спортсменів на 6 серпня
Сьогодні 11:55 12448
Токіо-2020. Легка атлетика. Повний розклад фіналів
Сьогодні 11:56 13556
Медальний залік Олімпійських ігор
Сьогодні 11:54 164181 26
Середа впевнено подолав кваліфікацію на Олімпіаді
Сьогодні 11:51 132
Ціна олімпійської медалі: за "золото" Україна сплачує в 5 разів більше, ніж Німеччина і США
Сьогодні 11:31 24454 10
Павелко: У понеділок збірна України отримає нового головного тренера
Сьогодні 10:26 961
Токіо-2020. Розклад та результати Олімпіади на 6 серпня
Сьогодні 10:11 5569
Сірьогіна не змогла вийти до півфіналу Олімпіади
Сьогодні 08:42 723
Лівач програла китаянці у чвертьфіналі Олімпіади
Сьогодні 07:00 1033
Збірна України потрапила до півфіналу Олімпіади у веслуванні
Сьогодні 06:12 1146
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол
Майбутнє наступило: на Олімпіаді в Токіо робот продемострував майстер-клас гри в баскетбол Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:31 418
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно
Ізраїльські спортсмени випробували на міцність картонні ліжка в Токіо, вийшло кумедно Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:50 534
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга
Одна з найкрасивіших спортсменок світу мріяла про олімпійське золото. Дівчина дня - Анжеліка Терлюга Андрій Твердохліб
Сьогодні 00:26 8251
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку
На російському телебаченні висміяли гопак Беленюка після чемпіонського поєдинку Valeriy Ruchka
Вчора 22:17 1604
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни
Опублікували запис розмови білоруської легкоатлетки з чиновниками країни Valeriy Ruchka
Вчора 21:16 1185
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА
Троє проти одного: в Польщі провели божевільний поєдинок за правилами ММА Valeriy Ruchka
Вчора 20:55 713
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги
Зворотний бік медалі. Олімпійська призерка показала якою ціною даються перемоги Valeriy Ruchka
Вчора 16:57 4163 2
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх
Головред Чемпіона: Виходить, чиновники важливіші тренерів на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
Вчора 16:41 1004
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді
Мені не дозволили взяти тренера! Українська легкоатлетка жорстко прокоментувала виступ на Олімпіаді Valeriy Ruchka
Вчора 16:07 3623
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки
Сльози гордості. Батько Марти Фєдіної дуже емоційно відреагував на олімпійську медаль доньки Valeriy Ruchka
Вчора 14:23 5648
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор
Від Кличка до Хижняка. Усі фіналісти Олімпійських ігор Valeriy Ruchka
Вчора 11:50 1279
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів
Українець став автором курйозного автоголу після неймовірної помилки воротаря в Лізі чемпіонів Андрій Дунець
Вчора 09:56 7226 4
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування
Юна британка взяла бронзу в скейтбордингу. Минулого року вона отримала страшну травму під час тренування Valeriy Ruchka
04.08.2021 22:30 700
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії
Фанати загребського Динамо влаштували масштабну бійку із ультрас Легії Valeriy Ruchka
04.08.2021 20:02 1257
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка
Темношкірий політик із хорошим почуттям гумору: 5 фактів про Жана Беленюка Valeriy Ruchka
04.08.2021 17:08 1601
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук
І завдяки, і всупереч: нетиповий український футболіст Роман Яремчук Андрій Дунець
04.08.2021 16:40 6861 3
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом
Динамо відвертається від уболівальників, клуб вчергове неприємно вразив менеджментом Андрій Твердохліб
04.08.2021 16:21 5332
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх
Довгоочікуваний Гімн України. Церемонія нагородження Жана Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 16:14 2740
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді
Пробачте за сльози. Беленюк розплакався після перемоги на Олімпіаді Valeriy Ruchka
04.08.2021 15:29 3128 5
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх
Відео дня! Переможний гопак Беленюка на Олімпійських іграх Valeriy Ruchka
04.08.2021 14:55 14232 3
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гріліш: Не рахуючи Роналду і Мессі, Де Брейне - найкращий гравець світу

Сьогодні 10:13 549 0
Джек Гріліш прокоментував гру хавбека Кевіна де Брейне.
Гріліш: Не рахуючи Роналду і Мессі, Де Брейне - найкращий гравець світу
Фото - gettyimages
#Де Брейне, #Гріліш, #Манчестер Сіті

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш оцінив гру хавбека Кевіна де Брейне.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не раз з ним спілкувався. Я завжди стверджував, що, не беручи до уваги Роналду і Мессі, це найкращий гравець світу. Думаю, у нього є всі потрібні якості. І, мені здається, люди недооцінюють, наскільки він швидкий.

Він легко прокидає м'яч повз захисників, а його останній пас просто неймовірний. Перед сезоном, в якому я зробив 6 результативних передач, ми з тренером в Астон Віллі дивилися ролики про де Брейне. Я сказав, що саме так і хочу діяти, хочу віддавати такі ж останні передачі. І я тренувався. У минулому сезоні в мене було 10 результативних передач за 25-26 матчів, це хороший результат.

Я ніколи не грав в одній команді з Кевіном, не можу дочекатися цього моменту ", - сказав Гріліш.

Раніше, Манчестер Сіті оголосив про підписання Гріліша.

Коментарі ()