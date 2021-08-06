Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш оцінив гру хавбека Кевіна де Брейне.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не раз з ним спілкувався. Я завжди стверджував, що, не беручи до уваги Роналду і Мессі, це найкращий гравець світу. Думаю, у нього є всі потрібні якості. І, мені здається, люди недооцінюють, наскільки він швидкий.

Він легко прокидає м'яч повз захисників, а його останній пас просто неймовірний. Перед сезоном, в якому я зробив 6 результативних передач, ми з тренером в Астон Віллі дивилися ролики про де Брейне. Я сказав, що саме так і хочу діяти, хочу віддавати такі ж останні передачі. І я тренувався. У минулому сезоні в мене було 10 результативних передач за 25-26 матчів, це хороший результат.

Я ніколи не грав в одній команді з Кевіном, не можу дочекатися цього моменту ", - сказав Гріліш.