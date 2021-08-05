Де Дзербі: Наразі Динамо - фаворит на перемогу в УПЛ

Київське Динамо мають високі шанси другий рік поспіль виграти українську Прем'єр-лігу.

Про це заявив головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

"Для нас найголовніше - це поліпшити наш рівень, але і за суперником теж потрібно дивитися - ми повинні знати, як робити боляче супернику. Я знаю, що в минулому сезоні Динамо все виграло. Вони заслужили всі ці трофеї, вони - чемпіони, і наразі вони - фаворити, щоб виграти знову чемпіонат, але ми готові боротися", - сказав Де Дзербі.