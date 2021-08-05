Джерело - Чемпіон.
Ковалівський Колос у півфіналі кваліфікації Ліги конференцій у першій грі зіграє на власному полі з казахстанським Шахтарем.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Колос: Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко, Сантос, Костишин, Лисенко
Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Мілько, Новак, Павловець, Сітчінава, Ілїн
Шахтар Караганда: Шацький, Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанасокоскі, Рустемович, Букорац, Митошевич, Оміратаєв, Шикавка
Запасні: Тошев, Кибирай, Ламанже, Наджарян, Назаренко, Назімханов, Нурсеітов, Свірідов, Таттибаєв, Трофімець, Умаєв, Хозін
Нагадаємо, Колос дізнався суперника у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.