Матч розпочнеться о 21:00

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос у півфіналі кваліфікації Ліги конференцій у першій грі зіграє на власному полі з казахстанським Шахтарем.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Колос: Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко, Сантос, Костишин, Лисенко

Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Мілько, Новак, Павловець, Сітчінава, Ілїн

Шахтар Караганда: Шацький, Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанасокоскі, Рустемович, Букорац, Митошевич, Оміратаєв, Шикавка

Запасні: Тошев, Кибирай, Ламанже, Наджарян, Назаренко, Назімханов, Нурсеітов, Свірідов, Таттибаєв, Трофімець, Умаєв, Хозін

Нагадаємо, Колос дізнався суперника у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.