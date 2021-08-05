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Лисенко та Костишин в основі Колоса на матч Ліги конференцій

Сьогодні 19:55 404 0
Матч розпочнеться о 21:00
Лисенко та Костишин в основі Колоса на матч Ліги конференцій
#Колос, #Шахтар Караганда, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос у півфіналі кваліфікації Ліги конференцій у першій грі зіграє на власному полі з казахстанським Шахтарем.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Колос: Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко, Сантос, Костишин, Лисенко

Запасні: Маханьков, Ром, Саків, Нгамба, Нурієв, Мілько, Новак, Павловець, Сітчінава, Ілїн

Шахтар Караганда: Шацький, Габишев, Мавутор, Граф, Буйволов, Атанасокоскі, Рустемович, Букорац, Митошевич, Оміратаєв, Шикавка

Запасні: Тошев, Кибирай, Ламанже, Наджарян, Назаренко, Назімханов, Нурсеітов, Свірідов, Таттибаєв, Трофімець, Умаєв, Хозін

Нагадаємо, Колос дізнався суперника у плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

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