Барселона обирає між Мессі та Суперлігою

Каталонці не можуть досягти угоди з аргентинцем

Джерело - Marca.

У Барселони виникли серйозні проблеми в питанні підписання нового контракту з Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє Marca.

Сторони зараз далі від угоди, ніж будь-коли, і укладення нового договору майже неможливе.

Передбачалося, що контракт може бути підписаний вже сьогодні, проте ситуація різко змінилася. Це пов'язано з тим, що Ла-Ліга продала 10% прав люксембурзькому інвестиційному фонду.

"Блаугранас" поставлені перед вибором: або домагатися скасування угоди ліги з фондом (в такому випадку вона не отримає грошей, необхідних для підписання контракту з Мессі), або остаточно відмовитися від реалізації проекту Суперліги.

Нагадаємо, Роналду зіграє з Барселоною в товариському поєдинку.