У відбіркових матчах ЧС-2022 з'явиться система ВАР

Про це повідомляє УЄФА

Джерело - УЄФА.

З вересня система ВАР буде застосовуватися в європейській кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє УЄФА.

"УЄФА підтверджує, що за згодою ФІФА в матчах, що залишилися в європейській кваліфікації Чемпіонату світу-2022 буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам (ВАР)".

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"Про забезпечення роботи ВАР безпосередньо на стадіонах національних асоціацій подбає УЄФА. Робота системи буде забезпечуватися за рахунок використання особливих фургонів, наданих постачальниками послуг ВАР для УЄФА", - йдеться в заяві УЄФА.

Нагадаємо, клуби Суперліги виграли суд проти УЄФА.