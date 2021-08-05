У відбіркових матчах ЧС-2022 з'явиться система ВАР

Джерело - УЄФА.
З вересня система ВАР буде застосовуватися в європейській кваліфікації до чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє УЄФА.
"УЄФА підтверджує, що за згодою ФІФА в матчах, що залишилися в європейській кваліфікації Чемпіонату світу-2022 буде використовуватися система відеодопомоги арбітрам (ВАР)".
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"Про забезпечення роботи ВАР безпосередньо на стадіонах національних асоціацій подбає УЄФА. Робота системи буде забезпечуватися за рахунок використання особливих фургонів, наданих постачальниками послуг ВАР для УЄФА", - йдеться в заяві УЄФА.
Нагадаємо, клуби Суперліги виграли суд проти УЄФА.