Шепелєв: Фенербахче – команда рівня Ліги чемпіонів

Півзахисник Динамо Володимир Шепелєв оцінив силу турецького Фенербахче.

Про це розповів сам футболіст.

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"Так, відчувається, що це команда рівня Ліги чемпіонів. У них у складі топові гравці, той же Езіл. Видно, що він досвідчений гравець. Звичайно, приємно грати проти таких футболістів, хочеться показати свій рівень, відчути, що ти можеш на тлі цих гравців.

Думаю, Шахтар такого ж рівня приблизно. Можливо, за стилем – Зоря, яка намагається грати в технічний, розумний футбол. Не просто грає довгими передачами, а там як вийде, а саме будує гру від початку атаки до завершення", - відзначив Шепелєв.