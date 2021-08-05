 Йовичевич: Довбик - найкращий нападник України | Футбол | Champion.com.ua
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Йовичевич: Довбик - найкращий нападник України

Сьогодні 09:47 804 0
Ігор Йовичевич прокоментував гру Артема Довбика
Йовичевич: Довбик - найкращий нападник України
#Довбик

Джерело - Чемпіон.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик є найкращим форвардом країни.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Ігор Йовичевич

"Протягом Євро не написав Довбику жодного повідомлення, навіть жодного разу не подзвонив. Дуже поважаю Андрія Миколайовича. Євро - це його період.

Будь-яке моє повідомлення, або навіть зауваження, могло вплинути на концентрацію. Знаю по своїй тренерській роботі, що з футболістами може зробити якась інформація ззовні під час підготовки.

Футболіст може неправильно сприйняти якесь повідомлення, тому немає. Як тільки турнір закінчився - я його привітав, ми з ним побачилися на клубній базі Дніпра-1.

Перед Довбиком зараз стоїть дуже великий виклик. По-перше - довести розпочате до кінця, бо він вже звернув на себе увагу Європи і, звичайно, зробити крок вперед.

Чемпіонат світу зовсім скоро, для Артема такий турнір велика мотивація. Зараз мало нападників його типажу - Лукаку, той же самий Яремчук.

Футболіст, з яким можна відігратися в позиційній атаці, який може потримати м'яч в ногах, може в контратаках відтягувати на себе увагу і давати час для маневрів партнерам, може скористатися простором і сам втекти з м'ячем, хороший на стандартних положеннях.

В Україні немає такого форварда, як Артем. Він - найкращий нападник країни. Потрібно звернути увагу на те, що він пережив серйозну травму. Спочатку пропустив 7-8 місяців через неї, потім набирав форму в протягом 3-4 місяців, майже рік кар'єри по суті випав.

Не граймо стільки і повернутися на серйозний рівень значить володіти божевільним потенціалом ", - сказав Йовічевич.

Нагадаємо, Трабзонспор підвищить пропозицію по Довбику.

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