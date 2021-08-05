Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний розчарований рішенням Андрія Шевченка піти з національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, я засмутився, адже дебютував у збірній під його керівництвом. Мені було приємно працювати з ним. Але це життя, подивимося, що буде далі.

Добре, що Шевченко допомагає футболістам працевлаштовуватися в іменитих клубах. В принципі, Андрій Миколайович – хороший фахівець, у нього є багато зв’язків та знайомств. Він бачить рівень футболіста і допомагає йому не загубити свій талант. Думаю, все у нього вийде і на клубному рівні. Це буде новий етап, і йому самому буде цікаво працювати у клубі", – відзначив Забарний.