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Забарний розчарований рішенням Шевченка піти зі збірної України

Сьогодні 09:15 250 0
Ілля Забарний прокоментував відхід Андрія Шевченка
Забарний розчарований рішенням Шевченка піти зі збірної України
Фото - УАФ
#Забарний, #Шевченко

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Захисник Динамо та збірної України Ілля Забарний розчарований рішенням Андрія Шевченка піти з національної команди.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, я засмутився, адже дебютував у збірній під його керівництвом. Мені було приємно працювати з ним. Але це життя, подивимося, що буде далі.

Добре, що Шевченко допомагає футболістам працевлаштовуватися в іменитих клубах. В принципі, Андрій Миколайович – хороший фахівець, у нього є багато зв’язків та знайомств. Він бачить рівень футболіста і допомагає йому не загубити свій талант. Думаю, все у нього вийде і на клубному рівні. Це буде новий етап, і йому самому буде цікаво працювати у клубі", – відзначив Забарний.

Нагадаємо, Ребров найближчим часом очолить збірну України.

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