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Де Дзербі: Питання щодо виходу до наступного раунду відкрито

Сьогодні 08:25 412 0
Роберто Де Дзербі прокоментував матч проти Генка
Де Дзербі: Питання щодо виходу до наступного раунду відкрито
Фото - Шахтар
#Шахтар, #Де Дзербі, #Генк

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар у матчі-відповіді проти Генка має показати свою силу.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі.

"Я дуже радію результату, однак питання щодо виходу до наступного раунду відкрито. Попереду ще 90 хвилин на нашому полі. Тренувати таких футболістів для мене велика честь, адже вони грають так, як я прошу.

Актуально: Генк - Шахтар 1:2. Огляд матчу

У нас попереду ще матч удома. Якщо вдасться кваліфікуватися до наступного раунду, це означатиме, що ми заслужили", - відзначив Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар здобув вольову перемогу над Генком у Лізі чемпіонів.

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