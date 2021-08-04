Шахтар у матчі-відповіді проти Генка має показати свою силу.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Роберто Де Дзербі.

"Я дуже радію результату, однак питання щодо виходу до наступного раунду відкрито. Попереду ще 90 хвилин на нашому полі. Тренувати таких футболістів для мене велика честь, адже вони грають так, як я прошу.

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У нас попереду ще матч удома. Якщо вдасться кваліфікуватися до наступного раунду, це означатиме, що ми заслужили", - відзначив Де Дзербі.